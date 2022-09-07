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لبنان

الكاثوليكوس آرام الأول رئيساً لمجلس الكنائس العالمي

Lebanon 24
07-09-2022 | 07:05
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انتخبت الجمعية العامة لمجلس الكنائس العالمي المنعقدة في كارلسروهي (Karlsruhe)  في المانيا، قداسة الكاثوليكوس آرام الأول رئيسا لمجلس الكنائس العالمي، ممثلا الكنائس الارثوذكسية الشرقية والشرق الاوسط والعالم العربي. 
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وبحسب بيان الجمعية، فإن للكاثوليكوس تاريخ طويل في العمل المسكوني، حيث كان قد تولى قداسته رئاسة الهيأت المركزية والتنفيذية لمجلس الكنائس العالمي على امتداد عهدين متتاليين بين عامي ١٩٩١-١٩٩٨ و عامي ١٩٩٨-٢٠٠٦، والتي تعتبر اعلى منصب في مجلس الكنائس العالمي. 

كما له مؤلفات عدة في الشؤون والقضايا المسكونية واللاهوتية. وكان له دور فعال في توجيه العمل المسكوني  من خلال موقعه في مجلس الكنائس العالمي وطرح الرؤى التي تسهم في تثبيت العلاقة بين العائلات الروحية ومؤازرة التطور والحداثة في المشاريع والبرامج المختلفة في المجلس.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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