بري بحث وسفير مصر العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان، الدكتور ياسر علوي حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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