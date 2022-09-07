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لبنان

بري بحث وسفير مصر العلاقات الثنائية بين البلدين

Lebanon 24
07-09-2022 | 08:15
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان، الدكتور ياسر علوي حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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نبيه بري

ياسر علوي

مصر

لبنان

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