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لبنان

هذا المرض في ازدياد.. تحذير من تفشي مرض جدري القرود في لبنان!

Lebanon 24
07-09-2022 | 07:48
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أعرب رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي"وممثل "الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية" في لبنان البروفسور رائف رضا، عن خشيته" من تفشي مرض جدري القرود في لبنان، نتيجهة عدم المراقبة الصحية في المطار للقادمين الأجانب من أوروبا واميركا وبعض الدول العربية حيث تنشط  حالات المثلية الجنسيه للرجال، وهم يستفيدون من سهولة الدخول ما يشجع على زياده حالات مرض جدري القرود".
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وقال رضا في بيان: "لم نسمع من وزارة الصحة عن عدد حالات جدري القرود الا بوجود اربع، واحدة في بيروت و4 في جبل لبنان وحالة مشتبه فيها،  وذلك منذ ثلاثه اشهر ولا ندري كم أصبح عدد الحالات لتاريخه".

وناشد من هم في المسؤولية "عدم التساهل لان هذا المرض في ازدياد وغير ملحوظ صحيا في لبنان".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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