إطلاق نار بين عددٍ من الأشخاص وحضور الجيش إلى المكان... ماذا حصل في بلدة البرج الشمالي؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال تطوّر إلى إطلاق نار في بلدة البرج الشمالي، شرق مدينة صور بين عدد من الأشخاص.

وحضرت قوة من الجيش، وعملت على فضّ الإشكال.