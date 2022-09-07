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لبنان

إطلاق نار بين عددٍ من الأشخاص وحضور الجيش إلى المكان... ماذا حصل في بلدة البرج الشمالي؟

Lebanon 24
07-09-2022 | 08:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال تطوّر إلى إطلاق نار في بلدة البرج الشمالي، شرق مدينة صور بين عدد من الأشخاص.
وحضرت قوة من الجيش، وعملت على فضّ الإشكال.
 
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إشكال

البرج الشمالي

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