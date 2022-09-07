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لبنان

تحرش جنسياً بفتاة عمرها 10 سنوات داخل حمام في منتجع سياحيّ... قوى الأمن أوقفته وهذا ما اعترف به!

Lebanon 24
07-09-2022 | 08:19
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 31-8-2022، ادعى لدى فصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي ذوو فتاة قاصر (عمرها /10/ سنوات) حول تعرضها للتحرش الجنسي من قبل شخص مجهول، وذلك داخل حمام مخصص للنساء في أحد المنتجعات السياحية.
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نتيجة المتابعة الدقيقة والاستقصاءات المكثّفة من قبل الفصيلة المذكورة، توصّلت الى تحديد هوية الفاعل ومكان إقامته.

على الاثر، وبتاريخ 6-9-2022 داهمت دورية من فصيلة بئر حسن منزله، لكنها لم تعثر عليه. غير ان ذويه وبعد حوالى الساعة قاموا بتسليمه الى الفصيلة، ويدعى:

ر. ف. (مواليد عام 1986، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على التحرش بالفتاة تحت تأثير المخدرات، كما تبيّن انه استغل وجود القاصر بمفردها داخل الحمام المخصص للسيدات وأوهمها انه يريد اصلاح الباب، ففتحت له وأقدم على التحرش بها بعد أن هددها بعدم الصراخ.

أودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته.

في هذا الإطار، من الواجب التنويه بفعل القاصر الشجاع التي أبلغت أهلها بالحادثة مباشرة، وقيام الاهل بالتوجه الى الفصيلة المعنية وتقديم شكوى. هذا الامر كان له الأثر الإيجابي في توقيف الفاعل، لتفادي حصول اعمال مماثلة، كما يشجّع الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الجرائم باللجوء الى قوى الامن الداخلي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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