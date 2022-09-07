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لبنان

ماذا بحثت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط في جلستها الاسبوعية؟

Lebanon 24
07-09-2022 | 08:34
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عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط جلستها الاسبوعية برئاسة النائب ميشال ضاهر، وحضور الأعضاء، اضافة الى حضور جمعية الصناعيين اللبنانيين.
وتناول البحث أبرز المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية ومنها موضوع التهريب ، كما طالب الصناعيون بأن يعتمد الدولار الجمركي بنسبة ٥٠٪؜ من سعر الصرف حسب منصة صيرفة لحماية الصناعة. كما شجّع المجتمعون اللبنانيين الى الدخول الى المدارس المهنية.
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وفي تصريح له بعد الاجتماع أكّد رئيس اللجنة النائب ميشال ضاهر أن اللجنة تابعت المواضيع الاساسية التي من شأنها حماية الصناعة والاقتصاد ، والتي كانت قد تناولتها الاسبوع الماضي مع جمعية المصارف ، خاصة وأن كلفة الصناعة انخفضت وأصبح لبنان قادرًا على المنافسة وزيادة صادراته ، معلناً أن الصناعة أصبحت تشكل اليوم ٢٠٪؜ من قيمة الناتج المحلي ، وطالب بإعادة النظر بالاتفاقيات التجارية مع اوروبا لما فيه مصلحة لبنان.
وردًا على سؤال أشار الضاهر الى أن النقطة الاهم في الخطة الانقاذية هي الاتفاق مع صندوق النقد لتتمكن من الوصول الى رؤوس الاموال المحجوزة وتمويل المصانع وزيادة قدرتها على التصدير لانها خشبة الخلاص الوحيدة لمشاكلنا المالية والاقتصادية.

لبنان

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