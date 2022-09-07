هل تمّ فصل نائب سابق من "التيار الوطنيّ الحرّ"؟

أفادت معلومات للـ"ال بي سي"، أنّ المجلس التأديبيّ في "التيار الوطنيّ الحرّ" اتّخذ قراراً بفصل النائب السابق زياد أسود.

وأضافت الـ"ال بي سي" أنّ القرار ينتظر موافقة رئيس "التيار" النائب جبران باسيل عليه.

توازيّاً، قال أسود لـ"الجديد": "لم أتبلغ قرار فصلي من "التيار الوطني الحر"، وتواصلي مع قيادة "التيار" مقطوع منذ أكثر من 7 اشهر".

أمّا النائب الان عون، فقال عبر تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "استغرب ان يسرّب خبر فصل احد أركان التيار الوطني الحر الى الاعلام قبل أن يعرف أحد من التيار به. وكأنها حملة مستمرة على التيار تريد زرع الشقاق بين أبنائه وزعزعة استقراره عبر التعرض لأحد أبرز رموز النخوة والنضال فيه. عسى أن يصحّح الخبر سريعاً وتبعد عن التيار هذه الشائعات البغيضة!".