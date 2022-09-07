عمليّة أمنيّة خاطفة... إليكم تفاصيل ما جرى قبل ظهر اليوم في صيدا (صورة)

ذكرت مصادر أمنيّة لـ"لبنان 24"، أن قوة من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في الشرطة القضائية نفذت قبل ظهر اليوم، عملية أمنية خاطفة في مدينة صيدا، نتج عنها توقيف شخصين.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الشخصين الموقوفين، وأحدهما يدعى "و. ف."، كانا موضع رصد ومتابعة منذ فترة.

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وفي التفاصيل، تفاجأ المواطنون في حيّ الاسكندراني، قرب مستشفى حمود، في وسط المدينة، قرابة الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، بحافلة صغيرة من نوع "فان"، تتوقف في المحلة، وترجل منها عدد من العناصر المسلحة وهم بثياب مدنية، وتوجهوا مباشرة باتّجاه شخصين كانا متواجدين في المكان، ومن ثم قاموا بتوقيفهما، قبل أن يتبيّن لاحقاً ان القوة المداهمة تابعة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.