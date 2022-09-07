عربيد: للعمل على موضوع الثقة وايقاف الاشتباك السياسي

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اجتماعاً تشاركياً وتفاعلياً مع كتلة نواب "لبنان القوي"، في مقر المجلس، استكمالاً للقاءات العمل مع الكتل النيابية حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي والنقدي، بحضور عدد من النواب.

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اثر اللقاء، اوضح عربيد ان "النقاش مع كتلة نواب "لبنان القوي" تناول محاور عدة، لكن الموضوع الاهم له علاقة بواقع لبنان اليوم"، مشيراً الى "ان هناك مؤشرات ايجابية تأتي من الخارج حول موضوع ترسيم الحدود، لكن مع الأسف لا نرى اي مؤشر ايجابي في الداخل نستطيع ان نبني عليه كي نعطي أملا للبنانييين".

وذكر أن المطلوب من القوى السياسية والكتل النيابية ان تعمل على موضوع الثقة، وعلى ايقاف الاشتباك السياسي الذي وصل الى مراحل سلبية جعلت اللبنانيين يفقدون الثقة في بلدهم"، ومشدداً على "ضرورة اتخاذ القرارات سريعاً، و اقرار الموازنة و توحيد اسعار الصرف، اضافةً الى قانون الكابيتال كونترول الذي نوقش الاسبوع الماضي في مجلس النواب من دون الوصول الى نتيجة".

وناشد عربيد "كل الكتل النيابية احترام المواقيت الدستورية، والذهاب سريعاً الى انتخاب رئيس جمهورية الذي ينتظره اللبنانيون".

من جهته، أكد النائب فريد البستاني أن "النقاش كان مثمرا جداً، ركزنا على موضوع الصحة لان التربية والصحة هما من اسس المجتمع، جرى نقاش في موضوع اعادة هيكلة المصارف".