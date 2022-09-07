عربيد: للعمل على موضوع الثقة وايقاف الاشتباك السياسي

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اجتماعاً تشاركياً وتفاعلياً مع كتلة نواب "لبنان القوي"، في مقر المجلس، استكمالاً للقاءات العمل مع الكتل النيابية حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي والنقدي، بحضور عدد من النواب.
اثر اللقاء، اوضح عربيد ان "النقاش مع كتلة نواب "لبنان القوي" تناول محاور عدة، لكن الموضوع الاهم له علاقة بواقع لبنان اليوم"، مشيراً الى "ان هناك مؤشرات ايجابية تأتي من الخارج حول موضوع ترسيم الحدود، لكن مع الأسف لا نرى اي مؤشر ايجابي في الداخل نستطيع ان نبني عليه كي نعطي أملا للبنانييين".
وناشد عربيد "كل الكتل النيابية احترام المواقيت الدستورية، والذهاب سريعاً الى انتخاب رئيس جمهورية الذي ينتظره اللبنانيون".
من جهته، أكد النائب فريد البستاني أن "النقاش كان مثمرا جداً، ركزنا على موضوع الصحة لان التربية والصحة هما من اسس المجتمع، جرى نقاش في موضوع اعادة هيكلة المصارف".