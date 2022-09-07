Advertisement

لبنان

علامة عرض مع سفيري كوريا واسبانيا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

Lebanon 24
07-09-2022 | 09:01
A-
A+
Doc-P-988316-637981642229119933.PNG
Doc-P-988316-637981642229119933.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، سفير كوريا الجنوبية ايل بارك، وعرضا للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

 
Advertisement

واكد علامة "اهمية التعاون بين لبنان وكوريا والعمل من اجل الاستفادة من البرامج التي تقدمها الدولة الكورية".

 

من جهته، شدد بارك على تضامن بلاده مع الشعب اللبناني، وعلى سعي بلاده للتخفيف من الاثر الاقتصادي على لبنان، من خلال برامج الدعم عبر المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومساهمة كوريا في دعم الاستقرار في جنوب لبنان من خلال مشاركتها في قوات اليونيفيل".

 

وأكد سعي بلاده "للعمل على تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان وهي تعمل جاهدة لتشجيع التبادل التجاري بين البلدين".

 

وكان النائب علامة استقبل سفير اسبانيا خيسوس سانتوس اغوادو، وتم البحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

واكد علامة "حاجة لبنان لدعم الدول الصديقة في المجالات كافة، لاسيما في التعاطي الصحي والتربوي.

 

بدوره، ابدى اغودو قلقه "حيال الوضع في لبنان والازمة التي يمر بها الشعب اللبناني"، مؤكدا رغبة بلاده "باستكمال تقديم المساعدات الملحة التي يحتاجها لبنان".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:09 | 2022-09-07
12:30 | 2022-09-07
12:00 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:40 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website