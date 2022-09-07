علامة عرض مع سفيري كوريا واسبانيا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة، سفير كوريا الجنوبية ايل بارك، وعرضا للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

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واكد علامة "اهمية التعاون بين لبنان وكوريا والعمل من اجل الاستفادة من البرامج التي تقدمها الدولة الكورية".

من جهته، شدد بارك على تضامن بلاده مع الشعب اللبناني، وعلى سعي بلاده للتخفيف من الاثر الاقتصادي على لبنان، من خلال برامج الدعم عبر المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ومساهمة كوريا في دعم الاستقرار في جنوب لبنان من خلال مشاركتها في قوات اليونيفيل".

وأكد سعي بلاده "للعمل على تحسين الوضع الاقتصادي في لبنان وهي تعمل جاهدة لتشجيع التبادل التجاري بين البلدين".

وكان النائب علامة استقبل سفير اسبانيا خيسوس سانتوس اغوادو، وتم البحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

واكد علامة "حاجة لبنان لدعم الدول الصديقة في المجالات كافة، لاسيما في التعاطي الصحي والتربوي.

بدوره، ابدى اغودو قلقه "حيال الوضع في لبنان والازمة التي يمر بها الشعب اللبناني"، مؤكدا رغبة بلاده "باستكمال تقديم المساعدات الملحة التي يحتاجها لبنان".