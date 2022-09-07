بعد مأساة غرق قارب هجرة في بحر اليونان... الطفلة لوجين توفيت وهي في طريقها إلى المستشفى

توفيت الطفلة السوريّة لوجين، البالغة من العمر 4 أعوام، وهي من سكان بلدة المحمرة - عكار، في سيارة الإسعاف وهي بطريقها الى المستشفى.

وكانت الطفلة لوجين على متن قارب هجرة غير شرعي، انطلق من عكار، وقد غرق قبالة سواحل اليونان، وتمّ إنقاذ من كان على متنه.