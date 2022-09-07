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لبنان

جعجع يُهاجم بو حبيب: كان الأجدى لو عيّن وزيراً أصيلاً للخارجية في سوريا

Lebanon 24
07-09-2022 | 09:19
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كتب رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر":
 
"وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب، وبإيعاز من مرجعيته، يلعب بكل إتقانٍ دور وزير خارجية سوريا، في اجتماع وزارء الخارجية العرب، وكلّ ذلك على حساب ما تبقّى من صورة لبنان ومصالح شعبه.
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كان الأجدى في هذه الحالة لو عيّن وزيراً أصيلاً للخارجية في سوريا".
 
 
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