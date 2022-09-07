جعجع يُهاجم بو حبيب: كان الأجدى لو عيّن وزيراً أصيلاً للخارجية في سوريا

كتب رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر":

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"وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب، وبإيعاز من مرجعيته، يلعب بكل إتقانٍ دور وزير خارجية سوريا، في اجتماع وزارء الخارجية العرب، وكلّ ذلك على حساب ما تبقّى من صورة لبنان ومصالح شعبه.كان الأجدى في هذه الحالة لو عيّن وزيراً أصيلاً للخارجية في سوريا".