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لبنان

هبة من معوض لتحديث واعادة تشغيل مختبرات كفرشيما

Lebanon 24
07-09-2022 | 09:22
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إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة رينه معوض" النائب ميشال معوض، يرافقه المدير العام للمؤسسة نبيل معوض، وتم البحث في شؤون زراعية وانمائية.

 
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 وخلال اللقاء، شدد الحاج حسن على "ضرورة تدعيم الإقتصاد اللبناني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل الوصول الى الهدف الأسمى وهو تحويل الاقتصاد اللبناني من الريعي الى المنتج".

 
 

بدوره، أشار معوض الى "الدور الأساسي الذي تلعبه وزارة الزراعة، في المرحلة الراهنة سيما في ملف الأمن الغذائي".

 
 

وقدم معوض باسم مؤسسة "رينه معوض"، هبة خاصة الى المختبر الزراعي في كفرشيما قيمتها 500 الف دولار اميركي.

 
 

وهي عبارة عن تجهيزات وتحديث للمنشئة التي تعتبر من أهم المختبرات الزراعية في لبنان ، وذلك من أجل أن تستعيد هذه المنشئة قدرتها على اجراء الفحوصات اللازمة التي تحتاجها عمليات التصدير الى الخارج.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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