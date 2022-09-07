مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً في المنطقة المحاذية لنفق شكا

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش، أوقفت في المنطقة المحاذية لنفق شكا المدعو "ذ.ع" لقيامه بأعمال سلب بقوة السلاح، وضبطت بحوزته كميّة من المخدرات ودراجة نارية.



وأُحيل الموقوف مع المضبوطات الى الجهات المختصة للتحقيق معه.

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