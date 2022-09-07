لقاء رابطة "كاريتاس" - لبنان مع موفدي بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك

استقبل رئيس رابطة "كاريتاس"- لبنان الأب ميشال عبود، في مكتبه في المركزية في سن الفيل، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجّار، والنائبة غادة أيّوب، موفَدَين من بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في حضور نائب رئيس الرابطة الدكتور نيكولا الحجّار والمدير التنفيذي جيلبير زوين.

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وجرى البحث في مهمة "كاريتاس" - لبنان ودورها الاجتماعي، خصوصا في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان".

ويأتي هذا الاجتماع "في اطار اللقاءات التي يعقدها الحجّار وأيوب، بتكليف من البطريرك العبسي، مع الجمعيّات والمؤسّسات الاجتماعية والانسانية الكبرى العاملة في لبنان، لرفع تقرير عن النشاطات والخدمات التي تقدّمها في المجالات كافة، لكي تحدد على أساسه الأولويات الطارئة والتي تحتاج الى الدعم لتغطيتها".