قائد الجيش الأوكراني: الحرب مع روسيا ستطول

Advertisement

أكد القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني أن كل الأسباب تدعو للاعتقاد بأن الحرب لن تنتهي هذا العام.كما قال إن هناك خطرا مباشرا من استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية "في ظروف معينة".كما أعلن مسؤوليته عن سلسلة من الضربات على قواعد جوية روسية في شبه جزيرة القرم بما في ذلك واحدة تسببت في دمار في منشأة ساكي العسكرية الشهر الماضي.وأوضح أن الضربات نفذت بصواريخ أو قذائف صاروخية دون الخوض في التفاصيل، مبيناً أن عشر طائرات حربية دمرت.