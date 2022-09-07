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لبنان

توقيف أحد أخطر المتورطين بتهريب الأشخاص عبر البحر

Lebanon 24
07-09-2022 | 10:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مكتب أمن الدولة في المنية، أوقف صباح اليوم السوري "ح.ن" في بلدة بحنين، وهو من أخطر المتورطين بتهريب الأشخاص عبر البحر، وبالاتجار بالمخدرات.
 
 
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