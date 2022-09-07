توقيف أحد أخطر المتورطين بتهريب الأشخاص عبر البحر

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مكتب أمن الدولة في المنية، أوقف صباح اليوم السوري "ح.ن" في بلدة بحنين، وهو من أخطر المتورطين بتهريب الأشخاص عبر البحر، وبالاتجار بالمخدرات.

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