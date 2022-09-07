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لبنان

عمال اتحاد بلديات الفيحاء: لدفع رواتبنا فوراً والا!

Lebanon 24
07-09-2022 | 10:28
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نفذ عمال وموظفو ومياومو إتحاد بلديات الفيحاء، اعتصاماً تحذيرياً امام مقر الاتحاد في الميناء، بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد ونقيب عمال بلدية الميناء احمد المرسلي، وذلك احتجاجاً على عدم دفع المساعدات الاجتماعية والمنح المدرسية والنقل.

 
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 كما طالب المعتصمون بزيادة على رواتب المياومين والتي لا تتجاوز 30000 ليرة وهدد المعتصمون بالتصعيد في حال لم لم التجاوب  مطالبهم.

 
 

وخلال الاعتصام، تحدث أحمد ميقاتي باسم عمال وموظفي الاتحاد،  قائلا: "لا يزالون يتقاضون رواتبهم غير المعدلة بفعل التطورات المالية، ولا بدل نقل ولا مساعدات مدرسية او غير ذلك".

 

وأضاف: "إننا ببساطة نسال كيف يمكن للموظف او العامل العيش ببدل ثلاثين ألف ليرة يومياً"، لافتاً الى "توقف بلدية طرابلس عن سداد مستحقاتها وهي بالمليارات، ونطالب بحل هذه المعضلة، ونتمنى تدخل وزير الداخلية للمساهمة في ايجاد حل لذلك".

 
 

وتابع: "ونحن نسعى من خلال تحركنا للضغط على المعنيين في بلدية طرابلس ووزارة المال ومحافظ الشمال، وهذا تحرك تحذيري نرجو أننا لا نضطر الى التصعيد".

 
 

بدوره، لفت نقيب عمال بلدية الميناء احمد المرسلي إلى ان "البحث سبق وان جرى في ملف مالية اتحاد بلديات الفيحاء، مع وزير الداخلية وقد أبدى اهتماما بالمسألة، ونأمل ان يعود ويدفع هذا الملف لاهميته وتوفير اموال من الصندوق البلدي المستقل".

 
 

وتابع: "نحن نذكر أيضا بواقعنا في بلدية الميناء، وعجزنا عن الحصول على مستحقاتنا، وتقاضينا اتعابا على اساس الالف وخمسمائة، وكيف لنا ان نستمر؟".

 
 

من جهته، أشار رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي الى ان "أزمة إتحاد بلديات الفيحاء بحاجة إلى حل فوري فلا يمكن ان يترك العامل والموظف والمياوم في الاتحاد بدون رواتب وهم عندهم احتياجات ضرورية لا بد لهم من توفيرها، لذلك نذكر بأن تعطيل معاملاتهم المالية ممنوع بل محظر ويكلف المسؤول عنه غاليا لذلك ننادي بتوفير رواتبهم وتحسين أحوالهم فمن في لبنان يقبض اليوم على اساس الالف وخمسمائة ليرة".

وقال: "لأننا نحذر مما لا يتوقعه احد، ولذلك نرجو ان يتطلعوا الى موظفي الاتحاد وعماله ومياوميه والى فرق إطفاء الاتحاد فورا والا".

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
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