شقير بحث مع سفير الأوروغواي في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، سفير الأوروغواي كارلوس غيتو، وبحث معه في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وشدد شقير على "ضرورة زيادة التواصل بين القطاع الخاص في البلدين للبحث في سبل تعزيز التعاون المشترك وتحديد الفرص المتاحة"، معتبرا "وجود جالية لبنانية كبيرة وفعالة في الأوروغواي من شأنه المساهمة في الدفع قدما لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية، خصوصا في موضوع تصدير المنتجات اللبنانية التي تتمتع بمواصفات عالية إلى السوق الأوروغوانية".

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