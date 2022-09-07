Advertisement

لبنان

سلام جال في غرفة طرابلس ومرافق عكارية: لتكن منطقة الشمال ضمن خطة اقتصادية كاملة قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني

Lebanon 24
07-09-2022 | 11:18
A-
A+
Doc-P-988342-637981718358220867.png
Doc-P-988342-637981718358220867.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام "ضرورة اتخاذ قرار على أعلى المستويات لتكون منطقة الشمال ضمن خطة اقتصادية كاملة قادرة على النهوض بالاقتصاد اللبناني".

وكان سلام زار عكار والشمال يرافقه عدد من المستشارين والمساعدين، انطلاقا من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال حيث كان في استقباله رئيس الغرفة توفيق دبوسي، وتم البحث في الملفات الإقتصادية الوطنية الإنمائية لا سيما الملف الإستراتيجي المتعلق بتشييد إهراءات للقمح والحبوب في مرفأ لبنان من طرابلس الكبرى بهدف توفير الأمن الغذائي الوطني. 
Advertisement

وزار سلام مرفأ العبدة ومطار القليعات وقال خلال جولته: "عندما نتكلم عن مرفأ ومنطقة اقتصادية ومطار، يعني منظومة اقتصادية متكاملة متوفرة لدينا، كل ذلك في موقع جغرافي مميز شرق المتوسط، وهذا الموقع الاقتصادي الهام واهميته التجارية قبل الدخول في الثروات الطبيعية التي نأمل استخراجها والافادة منها وهي النفط والغاز، وكل المؤشرات والدراسات الاقتصادية تثبت أن هذا المطار يمكن أن يتحول ليس فقط لمطار تجاري، بل يمكن أن يتوسع بالبر والبحر وان يحاط بمناطق صناعية، فهو يمتلك مقومات ليخدم كمرفق اقتصادي بامتياز على الشاطىء اللبناني خصوصا مع توفر الكثير من الامكانات لنجاحه، وكثير من الجهات الدولية التي زارت هذا المرفق واكدت نيتها الاستثمار في هذه المنطقة فور توفر الامان والاستقرار السياسي".

وتابع: "يمكن لهذه المرافق النهوض بالاقتصاد اللبناني، ونحن اليوم بحاجة لهذا المطار وبالتالي يجب التركيز على اهميته والعمل على تأهيله وتطويره وتوسيعه والمضي قدما بهذا المشروع في منطقة عكار".

وأردف: "يجب اتخاذ قرار سياسي جدي على اعلى المستويات بأن يكون المطار وكل المرافق الحيوية في منطقة الشمال، ضمن خطة اقتصادية كاملة قادرة على النهوض بالاقتصاد اللبناني كاملا". 
    
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:09 | 2022-09-07
12:30 | 2022-09-07
12:00 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:40 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website