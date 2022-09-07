إشكال في الميناء... والجيش يتدخل

وقع إشكال بين عدد من الأشخاص تطور إلى إطلاق نار في الهواء في محلة حي الرملة - الميناء دون تسجيل اصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وعلى الفور حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال تجنباً لتطوره، حيث عاد الهدوء إلى المنطقة.

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