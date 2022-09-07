Advertisement

لبنان

إشكال في الميناء... والجيش يتدخل

Lebanon 24
07-09-2022 | 11:24
A-
A+
Doc-P-988343-637981720653480264.jpg
Doc-P-988343-637981720653480264.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع إشكال بين عدد من الأشخاص تطور إلى إطلاق نار في الهواء في محلة حي الرملة - الميناء دون تسجيل اصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال تجنباً لتطوره، حيث عاد الهدوء إلى المنطقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضمن حملة "أهلا بهالطلة"... لجنة محمية جزر النخل تنظم مهرجان طرابلس - الميناء السياحي
lebanon 24
07/09/2022 20:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الباخرة "لوديسيا" غادرت صباحاً من مرفأ الميناء - طرابلس بعد احتجازها لأيام عدّة
lebanon 24
07/09/2022 20:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سلب مواطن في منطقة الميناء بطرابلس
lebanon 24
07/09/2022 20:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل نتيجة تصادم بين مركبة ودراجة نارية في محلة الميناء - طرابلس (التحكم المروري)
lebanon 24
07/09/2022 20:44:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الميناء

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:09 | 2022-09-07
12:30 | 2022-09-07
12:00 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:54 | 2022-09-07
11:40 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website