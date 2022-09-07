هبة من الأمانة العامة للإنتربول لمكتب المختبرات الجنائية

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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:أقيم بتاريخ 6-9-2022 في قسم المباحث العلميّة في وحدة الشرطة القضائيّة - ثكنة إميل الحلو حفل تسليم هبة إلى مكتب المختبرات الجنائيّة مقدّمة من الأمانة العامّة للإنتربول – مشروع شراكه-، عبارة عن مواد وأدوات تستعمل من أجل تظهير البصمة الوراثيّة (DNA)، ومقارنتها على قاعدة البيانات. وهذه المواد فائقة الاهمية، وتلعب دورًا حيويًّا في كشف الجرائم.حضر الاحتفال قائد وحدة الشرطة القضائيّة العميد ماهر الحلبي ممثِّلًا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والسيد جيفري البشعلاني ممثِّلًا الأمانة العامة للإنتربول، والسيّد برونو فرنس ممثِّلًا الاتّحاد الأوروبي، ورئيس قسم المباحث العلميّة في وحدة الشرطة القضائيّة العقيد زياد قائد بيه، ورئيس شعبة الاتّصال الدولي العقيد فارس قرداحي، ورئيس مكتب التحقّق من الهويّة العقيد نزيه قبرصلي، ورئيس مكتب المختبرات الجنائيّة المقدّم هاني كلّاسي والمقدم محمد عاكوم من مكتب المختبرات الجنائية.وقد ألقى العميد الحلبي كلمة ثمّن فيها التعاون القائم بين المديريّة العامة لقوى الأمن والأمانة العامة للإنتربول والاتحاد الأوروبي، ولا سيّما لناحية المساعدات القيّمة المُقدّمة من قبلهما. كما أبدى تقديره للحرص الذّي تبديه هاتان المؤسّستان على استمراريّة عمل ودور قوى الأمن الداخلي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه الظروف الدقيقة التّي يمرّ بها الوطن.