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لبنان

كلاس زار قنصلية لبنان العامة في جدة ويشارك في الدورة الـ5 للمؤتمر الاسلامي لوزراء الشباب في منظمة التعاون الإسلامي

Lebanon 24
07-09-2022 | 13:21
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زار وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس قنصلية لبنان العامة في جدة، حيث كان في استقباله القنصل العام وليد منقاره، واطلع منه على أوضاع الجالية اللبنانية.

يشار إلى أن كلاس يشارك في الدورة الخامسة  للمؤتمر الاسلامي لوزراء الشباب والرياضة في منظمة التعاون الإسلامي، الذي يقام في جدة بين 7 و9 الحالي، بدعوة من وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.
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وعن زيارته، أوضح كلاس أنه "بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء سيؤكد في مداخلته أهمية العمق العربي اللبناني والأخوة اللبنانية - السعودية والشكر العميق للملكة على احتضانها الجالية اللبنانية ورعايتها لها".

وستكون لكلاس كلمة خلال اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة لمنظمة التعاون الاسلامي، الذي يشارك فيه أكثر من ٤٠ وزيرا من العالم العربي والاسلامي تحت عنوان "تنمية الشباب والرياضة لبناء أمة متضامنة".
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