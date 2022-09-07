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لبنان

بدر: تعيين محقق عدلي رديف سيفتح أبواب الفوضى

Lebanon 24
07-09-2022 | 13:55
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غرد النائب نبيل بدر عبر "تويتر": "محقق عدلي موجود ومطلوب تنحيه. مجلس قضاء أعلى مع وزير عدل يقرران تعيين محقق عدلي آخر رديف في نفس الملف. ستفتح أبواب الفوضى  والتضارب بين قرارات القاضيين نفسهما".
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