"يا عيب الشوم على هيك حركات".. خوري: غير صحيح أبداً التدخل السياسي بقضية المرفأ

قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في حديث لقناة "الجديد" إن كل ما يقوم به هو لمصلحة ملف قضية مرفأ بيروت و"يا عيب الشوم على هيك حركات ومين قرب صوب طارق البيطار"، مشيراً إلى أن كل همه هو المساعدة في الملف.

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ولفت إلى أنه "غير صحيح أبداً التدخل السياسي بقضية مرفأ بيروت وأنا مش صاحب القرار".

وتابع قائلاً: "مجلس القضاء الأعلى لم يعين أي قاض بعد ولم نقصِ طارق البيطار فليفهم الجميع".

وأضاف: "لم يتم التجاوب معي بكل ما قمت به ووزير المال "مش قاضي" وهناك توقيع مطلوب منه".

وأشار خوري إلى أن "القصة بإيد مجلس القضاء الاعلى ومش بإيدي" ونقدر ظروف أهالي ضحايا حادثة مرفأ بيروت ولكن ليس بهذه الطريقة يتم حل الملف".

وكان قد نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة إحتجاجية أمام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وذلك استنكاراً لتعيين قاض رديف للمحقق العدلي طارق البيطار.