وزارة الخارجية والمغتربين: ندين الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين

دانت وزارة الخارجية والمغتربين "الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين في سوريا، والتي أدّت الى إضرار في المرافق المدنية وتعريض حركة الطيران المدني وحياة المدنيين للخطر".

ورأت في بيان أن "هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية، وخرقاً للسيادة وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين"، مبدية تضامنها في هذا الإطار مع سوريا.

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