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لبنان

في بعلبك... صاحب محل لبيع اللحوم يتعرض للخطف

Lebanon 24
07-09-2022 | 15:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين أقدموا على خطف المدعو "ح.ك" صاحب محل لبيع اللحوم مقابل مخيم الجليل في بعلبك.
 
وأشارت إلى أن المخطوف تعرض للضرب.
 
وتأتي عملية الخطف وفق المعلومات الأولية على خلفية خلافات مالية.
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