بسبب خلاف عقاري... اشتباكات مسلحة بين عائلتين في يونين

تطور خلاف عقاري الى اشتباكات عنيفة بالاسلحة الرشاشة في بلدة يونين بين عائلتي زغيب وسلوم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وسرعان ما بدأت قوة من الجيش عمليات الدهم بحثًا عن مطلقي النار.

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