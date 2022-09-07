Advertisement

لبنان

بسبب خلاف عقاري... اشتباكات مسلحة بين عائلتين في يونين

Lebanon 24
07-09-2022 | 15:12
A-
A+
Doc-P-988399-637981857318970303.jpg
Doc-P-988399-637981857318970303.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تطور خلاف عقاري الى اشتباكات عنيفة بالاسلحة الرشاشة في بلدة يونين بين عائلتي زغيب وسلوم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وسرعان ما بدأت قوة من الجيش عمليات الدهم بحثًا عن مطلقي النار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهود عيان: اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقتحم مدينة جنين (الجزيرة)
lebanon 24
08/09/2022 02:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباكات بين عائلتين في بزال ومعلومات عن إصابة شخص من عائلة موسى
lebanon 24
08/09/2022 02:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
السودان.. 7 قتلى في اشتباكات الروصيرص
lebanon 24
08/09/2022 02:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24
شهود بولاية النيل الأزرق لـ"الشرق": تجدد الاشتباكات القبلية وسقوط 5 ضحايا و7 جرحى
lebanon 24
08/09/2022 02:01:37 Lebanon 24 Lebanon 24

يونين

اشتباكات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:46 | 2022-09-07
17:33 | 2022-09-07
17:00 | 2022-09-07
17:00 | 2022-09-07
15:16 | 2022-09-07
15:02 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website