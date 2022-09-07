28
o
بيروت
30
o
طرابلس
17
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بسبب خلاف عقاري... اشتباكات مسلحة بين عائلتين في يونين
Lebanon 24
07-09-2022
|
15:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
تطور خلاف عقاري الى اشتباكات عنيفة بالاسلحة الرشاشة في بلدة يونين بين عائلتي زغيب وسلوم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وسرعان ما بدأت قوة من الجيش عمليات الدهم بحثًا عن مطلقي النار.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهود عيان: اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقتحم مدينة جنين (الجزيرة)
Lebanon 24
شهود عيان: اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقتحم مدينة جنين (الجزيرة)
08/09/2022 02:01:37
08/09/2022 02:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات بين عائلتين في بزال ومعلومات عن إصابة شخص من عائلة موسى
Lebanon 24
اشتباكات بين عائلتين في بزال ومعلومات عن إصابة شخص من عائلة موسى
08/09/2022 02:01:37
08/09/2022 02:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
السودان.. 7 قتلى في اشتباكات الروصيرص
Lebanon 24
السودان.. 7 قتلى في اشتباكات الروصيرص
08/09/2022 02:01:37
08/09/2022 02:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شهود بولاية النيل الأزرق لـ"الشرق": تجدد الاشتباكات القبلية وسقوط 5 ضحايا و7 جرحى
Lebanon 24
شهود بولاية النيل الأزرق لـ"الشرق": تجدد الاشتباكات القبلية وسقوط 5 ضحايا و7 جرحى
08/09/2022 02:01:37
08/09/2022 02:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
يونين
اشتباكات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ميّاس" في عرض مبهر واستثنائي... والجمهور يرفع العلم اللبناني (فيديو وصور)
Lebanon 24
"ميّاس" في عرض مبهر واستثنائي... والجمهور يرفع العلم اللبناني (فيديو وصور)
23:46 | 2022-09-06
06/09/2022 11:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل... هذا جديد "الباسبورات"
Lebanon 24
عاجل... هذا جديد "الباسبورات"
06:52 | 2022-09-07
07/09/2022 06:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي في "التيار" يخرج عن صمته: جبران مهّد لذلك
Lebanon 24
قيادي في "التيار" يخرج عن صمته: جبران مهّد لذلك
02:15 | 2022-09-07
07/09/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام خيالية... أصحاب المولدات "فالتين عالناس"
Lebanon 24
أرقام خيالية... أصحاب المولدات "فالتين عالناس"
04:30 | 2022-09-07
07/09/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-07
07/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:46 | 2022-09-07
أزمة ثقة
17:33 | 2022-09-07
إلغاء زيارة لأسباب مجهولة
17:00 | 2022-09-07
شربل لـ"الأنباء" الكويتية: الطائف وزّع الصلاحيات بالتساوي لإبقاء الرؤساء متلازمين للعمل لمصلحة البلاد
17:00 | 2022-09-07
بوتين: الغرب يخسر والمستقبل لآسيا
15:16 | 2022-09-07
مقدمات نشرات الأخبار
15:02 | 2022-09-07
في بعلبك... صاحب محل لبيع اللحوم يتعرض للخطف
فيديو
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
08/09/2022 02:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
08/09/2022 02:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
08/09/2022 02:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact