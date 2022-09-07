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لبنان

بوتين: الغرب يخسر والمستقبل لآسيا

Lebanon 24
07-09-2022 | 17:00
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستتجه أكثر إلى أسواق دول الشرق الأوسط، معتبراً أن الغرب يخسر المعركة على المستقبل.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، إن روسيا لم تخسر شيئاً في المواجهة العالمية مع الولايات المتحدة بسبب الصراع في أوكرانيا، بل استفادت في الواقع من خلال وضع نهج سيادي جديد من شأنه أن يعيد لها نفوذها العالمي، مشدداً على أنه من المستحيل عزل روسيا.
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ووعد بوتين بتعزيز العلاقات مع آسيا والشرق الأوسط والمحيط الهادئ، معتبراً أن الغرب يفشل بينما آسيا هي المستقبل.
وبعد أيام من توقف شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، نفى بوتين الاتهامات التي توجهها دول غربية لبلاده باستخدام الطاقة كسلاح، وصرح في خطاب أمام منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على المحيط الهادي: "أعطونا توربيناً ونعيد إطلاق نورد ستريم غداً»، في إشارة الى اعتبار موسكو أن العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها أوكرانيا تسببت في نقص قطع الغيار".
وأكد أن تحديد سقف محتمل لأسعار الغاز الروسي من قبل الأوروبيين سيكون حماقة وحلاً آخر خارج السوق بلا آفاق.
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمس على الدول الأعضاء في الكتلة الموافقة على تحديد سقف على أسعار واردات الغاز الروسي، كجزء من الإجراءات العقابية لموسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا.
وقالت فون دير لايين لصحافيين إن "الهدف هنا واضح جداً. علينا قطع مداخيل روسيا التي يستخدمها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لتمويل حربه الوحشية على أوكرانيا".
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