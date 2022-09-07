28
o
بيروت
30
o
طرابلس
17
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
شربل لـ"الأنباء" الكويتية: الطائف وزّع الصلاحيات بالتساوي لإبقاء الرؤساء متلازمين للعمل لمصلحة البلاد
Lebanon 24
07-09-2022
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى وزير الداخلية السابق مروان شربل أن "البعض يتعاطى مع الاستحقاق الرئاسي خلافا للقاعدة الدستورية التي تلزم مجلس النواب بانتخاب رئيس خلال مدة أقصاها شهران، وأدناها شهر من موعد انتهاء ولاية الرئيس"، معتبرا بالتالي ان "الكلام عن قدرة هذا الفريق وذاك التكتل، على تعطيل جلسة الانتخاب، كلام غير مسؤول ولا يمت الى الدستور والعمل الديموقراطي بصلة، فالمجلس النيابي ملزم بانتخاب رئيس للبلاد اما عبر تسوية او تفاهم بين القوى السياسية، او عبر جلسة ديموقراطية يفوز فيها من ينال أكثرية الثلثين بالدورة الأولى والأكثرية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليها".
Advertisement
ولفت في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى ان "لعبة التعطيل مغامرة كبيرة، قد تقود البلاد باتجاه شر مستطير، نعرف كيف وأين يبدأ ونجهل كيف وأين ينتهي"، محذراً بالتالي من الدفع باتجاه الفراغ في رئاسة الجمهورية أيا تكن حجة هذا الفريق او ذاك، لأن الثمن في ظل الظروف الراهنة لاسيما الاقتصادية منها، سيكون أكبر من قدرة الدولة على تحمله، بحيث يبدأ بسقوط العملة الوطنية بشكل كلي وبسرعة قياسية مقابل الدولار الأميركي، ولا ينتهي بعودة المتاريس الى الشوارع، انما هذه المرة بين الشعب الجائع والسلطة السياسية، خصوصا ان عصابات المال التي تتحكم بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، جاهزة وتنتظر ساعة الصفر للإجهاز على ما تبقى من قدرة شرائية لليرة، بغية مضاعفة مخزونها بالعملة الصعبة". (الأنباء الكويتية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ميّاس" في عرض مبهر واستثنائي... والجمهور يرفع العلم اللبناني (فيديو وصور)
Lebanon 24
"ميّاس" في عرض مبهر واستثنائي... والجمهور يرفع العلم اللبناني (فيديو وصور)
23:46 | 2022-09-06
06/09/2022 11:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل... هذا جديد "الباسبورات"
Lebanon 24
عاجل... هذا جديد "الباسبورات"
06:52 | 2022-09-07
07/09/2022 06:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي في "التيار" يخرج عن صمته: جبران مهّد لذلك
Lebanon 24
قيادي في "التيار" يخرج عن صمته: جبران مهّد لذلك
02:15 | 2022-09-07
07/09/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام خيالية... أصحاب المولدات "فالتين عالناس"
Lebanon 24
أرقام خيالية... أصحاب المولدات "فالتين عالناس"
04:30 | 2022-09-07
07/09/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-07
07/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:46 | 2022-09-07
أزمة ثقة
17:33 | 2022-09-07
إلغاء زيارة لأسباب مجهولة
17:00 | 2022-09-07
بوتين: الغرب يخسر والمستقبل لآسيا
15:16 | 2022-09-07
مقدمات نشرات الأخبار
15:12 | 2022-09-07
بسبب خلاف عقاري... اشتباكات مسلحة بين عائلتين في يونين
15:02 | 2022-09-07
في بعلبك... صاحب محل لبيع اللحوم يتعرض للخطف
فيديو
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
08/09/2022 02:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
08/09/2022 02:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
08/09/2022 02:01:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact