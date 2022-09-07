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لبنان

إلغاء زيارة لأسباب مجهولة

Lebanon 24
07-09-2022 | 17:33
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ألغى دبلوماسي روسي رفيع زيارة الى بيروت لأسباب لم تتوضح بعد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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