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لبنان

أزمة ثقة

Lebanon 24
07-09-2022 | 17:46
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تمرّ العلاقة بين تيارين من فريق واحد، بأزمة ثقة، بعد لقاء جمعهما، ولم يجرِ التطرق خلاله للرئاسة الأولى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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