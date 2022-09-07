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لبنان

"كرمالك يا لبنان".... "ميّاس" تتأهل الى النهائيات (فيديو)

Lebanon 24
07-09-2022 | 23:03
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تأهلت فرقة "ميّاس" اللبنانية للنهائيات ضمن برنامج "America's Got Talent"
 
وكانت فرقة "ميّاس" قد قدمت عرضا باهراً ومميزاً في المرحلة نصف النهائية من برنامج "America's Got Talent"
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وتتجه الأنظار الآن الى حفل النهائيات حيث ينتظر اللبنانيون عرض فرقة "مياس" الأخير.
 

 

بعد هذا التأهل المستحق، عبّر مدير فرقة "مياس" ومؤسّسها نديم شرفان عن فرحه بهذا الإنجاز، معتبرا ان الأيام المقبلة تحل حملاً ثقيلاً مع التدريبات التي ستجريها الفرقة للاستعداد للنهائيات.

 

وكشف شرفان ان المدرب الشهير سيمون كويل قال له "انه كان يتمنى لو انه يتمتع بموهبته وان العالم ليس مستعداً بعد لأشخاص مثله".

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