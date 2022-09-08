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لبنان

بعد تأهلها إلى نهائيات America's Got Talent.. هذا ما قاله مؤسس "مياس" ورسالة مؤثرة إلى والديه (فيديو)

Lebanon 24
08-09-2022 | 00:29
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استطاعت فرقة "ميّاس" اللبنانية وبجدارة ان تتأهل للنهائيات ضمن برنامج "America's Got Talent" وذلك بعدما قدمت عرضا باهراً ومميزاً في المرحلة نصف النهائية، وحازت إعجاب ملايين المشاهدين حول العالم.

 

بعد هذا التأهل المستحق، عبّر مدير فرقة "مياس" ومؤسّسها نديم شرفان عن فرحه بهذا الإنجاز، معتبرا ان الأيام المقبلة تحل حملاً ثقيلاً مع التدريبات التي ستجريها الفرقة للاستعداد للنهائيات.

 

وكشف شرفان ان المدرب الشهير سيمون كويل قال له "انه كان يتمنى لو انه يتمتع بموهبته وان العالم ليس مستعداً بعد لأشخاص مثله".

 

ولفت شرفان إلى ان المسؤولية الآن أصبحت كبيرة جدا، وشدد على ان لا شيىء يقف بوجه اللبنانيين عندما يتحدون.

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وأكد ان الفرقة ستقوم بكل ما بوسعها ولكن المهم ليس الفوز والجائزة بل ما حققته الفرقة والفخر الذي يشعر به كل فرد فيها والفخر الذي يشعر به اللبنانيون الآن.

 

وتوّجه نديم برسالة مؤثرة إلى والدته التي وقفت إلى جانبه ووالده الذي تعرض لحادث منذ سنوات أفقده موهبة الغناء، وشدد على انه استمد قوته من والدته وهي كانت مثالا عظيما عن المرأة اللبنانية، واعتبر ان موهبته هي بمثابة تعويض عن الحادث الذي حصل لوالده.

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24

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