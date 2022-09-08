العثور على قنبلة في احدى البلدات والجيش يتدخل

أفاد مندوب "لبنان 24" عن عثور الجيش مساء امس، على قنبلة في بلدة بزال في عكار، فأقدم على تطويق المكان بشكل فوري.



ولاحقاً قام الخبير المختص، بتفجير القنبلة بالمكان لعدم التمكن من نقلها.

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