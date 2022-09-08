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لبنان

العثور على قنبلة في احدى البلدات والجيش يتدخل

Lebanon 24
08-09-2022 | 00:47
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن عثور  الجيش مساء امس، على قنبلة في بلدة بزال في عكار، فأقدم على تطويق المكان بشكل فوري.

ولاحقاً قام الخبير المختص، بتفجير القنبلة بالمكان لعدم التمكن من نقلها. 
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