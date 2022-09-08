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لبنان
أطلق النار على احد المنازل وفرّ الى جهة مجهولة
Lebanon 24
08-09-2022
|
01:03
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن اقدام مجهول مساء امس على اطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه منزل المدعو "ر.م" في بلدة بزال في عكار.
وفرّ بعدها مطلق النار، الى جهة مجهولة.
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