موقوف بتهمة الانتماء الى داعش ونقل السلاح الى "أحمد الاسير"... يهدد بشنق نفسه داخل السجن (فيديو وصور)

أفاد مندوب "لبنان 24" عن تنفيذ النزيل في سجن رومية "بلال البقار" يوم امس احتجاجاً داخل السجن، قام خلاله بتعليق مشنقة مهددا بشنق نفسه.

وفي التفاصيل، يحتج البقار على احتساب السنة السجنية للمحكومين بالاعدام او مؤبد مع الاشغال الشاقة، 12 شهرا، بدل من احتسابها 9 أشهر على غرار طريقة الاحتساب التي تتبع مع المساجين الآخرين.

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يذكر ان البقار مسجون بتهمة تفجير برج البراجنة سنة ٢٠١٥ والتخطيط لتنفيذ تفجير في جبل محسن، بالاضافة لارتباطه بتنظيم "داعش" عبر ضابط ارتباط يدعى "ابو الوليد".

كما تم توقيف بلال البقار سابقاً لدى المحكمة العسكرية بجرم نقل اسلحة لصالح "احمد الاسير".