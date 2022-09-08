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لبنان

انفجار قنبلة في حديقة منزل وزير.. اليكم التفاصيل!

Lebanon 24
08-09-2022 | 01:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه قرابة الساعة الثانية الا خمس دقائق، سمع صوت انفجار في بستان تابع لمنزل وزير الاشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، لم يسفر عن أضرار.

 
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وأشارت مندوبة "لبنان 24" الى ان "الانفجار نجم عن عبوة صوتية صغيرة رميت تحت احدى الاشجار الملاصقة لغرفة الناطور، ولم تسفر عن اضرار، فيما يجري الكشف على مكان التفجير من قبل الاجهزة الامنية".

 

 تجدر الاشارة الى ان الوزير حمية لم يكن في منزله في بلدته طاريا غربي بعلبك، وانما كان في بيروت وينتظر وصوله الى بلدته بعد قليلللوقوف على ملابسات ما حصل.

كذلك، أفادت قناة "الجديد" أن القنبلة التي وجدت في حديقة منزل حمية كانت مربوطة بشجرة عبر "رصور" مما يعني أن اي حركة قد تؤدي الى انفجارها.
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