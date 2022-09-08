هذا ما ينتظر أصحاب المولدات في بيروت

تتحضّر الفرق المختصة في محافظة بيروت، بطلب من المحافظ ورئيس البلدية، لاجراء جولة واسعة النطاق تمتد لشهر بمؤازرة القوى الأمنية وخاصةً أمن الدولة ومخابرات الجيش من أجل إرغام أصحاب المولدات على تنفيذ قرارات وزارة الطاقة بالإلتزام بتسعيرة الوزارة وبالليرة اللبنانية، والأهم تركيب عدادات كون أصحاب المولدات يرفضون حتى الساعة فكرة العدادات .

ولهذه الغاية عُقد إجتماع إستثنائي الثلاثاء برئاسة المحافظ وحضور النائبين نديم الجميل واغوب ترزيان ونائب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وممثلين عن معظم نواب بيروت، حيث تم الإتفاق على السعي الى حل مشكلة الكهرباء في بيروت على مرحلتين :

الأولى فورية وسريعة من خلال هذه الجولة الإدارية الأمنية ومصادرة المولدات المخالفة وتحرير محاضر ضبط بحق أصحابها .

أما المرحلة الثانية فهي طويلة الأمد نوعاً ما، وتكون بالعمل على عقد إتفاق مع معامل إنتاج للكهرباء بقدرة ٤٠٠ ميغاواط لإنارة بيروت الإدارية على غرار نموذج كهرباء زحلة .