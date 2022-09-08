ليليان شعيتو تلتقي طفلها مرة جديدة (صورة)

في تطور ملحوظ لقضية السيدة ليليان شعيتو الناجية من انفجار المرفأ في بيروت، انتشرت صورة تظهر زوجها برفقة ابنها وهما في زيارة لها داخل غرفتها في المستشفى.



يذكر ان ليليان بعد تعرضها لاصابات متعددة جراء انفجار الرابع من آب، تم حرمانها من رؤية طفلها ما أثر سلبا على امكانية تطور حالتها الصحية، وفي الذكرى الاخيرة لانفجار المرفأ اي قبل أقل من شهر، التقت ليليان للمرة الأولى طفلها الذي احضره والدها الى المستشفى.

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