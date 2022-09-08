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لبنان

على أبواب الشتاء.. بُشرى الى اللبنانيين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-09-2022 | 02:45
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طمأن مصدر في قطاع النفط عبر "لبنان 24" أن   لبنان لن يواجه أزمة غاز مع بداية اقتراب موسم الشتاء، مشيراً الى ان المصدر الاساسي للغاز اللبناني هو اليونان والجزائر، وبالتالي لا خوف من انقطاع المادة التي تعتبر المصدر الاساسي للتدفئة لدى أكثر من 85% من الشعب اللبناني.
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وأشار المصدر الى ان "حاجة لبنان السنوية للغاز لا تتعدى الـ250 الف طن في السنة، ما يعتبر كمية قليلة الى حدّ ما بالنسبة الى سائر  بلدان العالم".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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