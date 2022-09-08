بعد سلسلة من المآسي.. هذا ما أعلنه نقيب الصيادلة عن ادوية السرطان

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أكّد نقيب الصيادلة د. جو سلوم أنّ "بشرى جيّدة سنزّفّها الى اللبنانيين بعد سلسلة من المآسي وهي البدء بتفعيل نظام تتبّعي لأدوية السرطان في المستشفيات وسيُستكمل العمل بها في الصيدليات".وأشار عبر صوت لبنان 100.3-100.5 الى أنّ "نظام التتبع يؤمّن دواء السرطان ويمنع تهريبه وتزويره وتخزينه وكل ما كنّا نشهده في السابق".