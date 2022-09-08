ما جديد اضراب أوجيرو؟ هذا ما أعلنه وزير الاتصالات

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أكد وزير الاتصالات جوني القرم أن الأمور قد تعرقلت في موضوع اضراب موظفي هيئة أوجيرو، بسبب رفض الموظفين الإقتراح الأخير بتأمين المبلغ المطلوب وهو 128 مليار عن طريق مساعدات اجتماعية وليس في صلب الراتب، مشيرا إلى أن كلفة الإضراب على البلد هي أكثر بكثير في حال عدم التوصل إلى حل.وفي حديث لصوت كل لبنان، لفت القرم إلى أنه سيسعى في اجتماعه اليوم مع اللجنة الوزارية وهيئة أوجيرو، للتوصل إلى حل لإنقاذ البلاد، موضحا أن تصوره للحل يكمن في إيجاد قاسم مشترك مع موظفي أوجيرو.القرم شدد على أن الدولة ليس لديها إحتياطي، لذا فإنه لا يمكن معاملة كل القطاع العام بعدالة.