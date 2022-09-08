ميقاتي إستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي... هوشنتاين: ندعم السير بالإصلاحات





وكان الرئيس ميقاتي إستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هوشنتاين في السراي قبل ظهر اليوم.

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وقالت هوشنتاين: "التقيت الرئيس ميقاتي وعرضت له استراتيجية" برنامج الأمم المتحدة الانمائي" للسنوات الثلاث المقبلة والتي يتم تطويرها في الوقت الحالي، كما شددت على دعم السير بالإصلاحات في لبنان، وأبلغته ستمرار دعم برامجنا المخصصة للاستجابة للأزمات في هذا الوضع الصعب للغاية، اضافة أيضًا الى العمل والاستثمارعلى المدى الطويل في التنمية الخضراء في لبنان". يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا جديدا لـ"لجنة معالجة أزمة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام" عند الرابعة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي.وكان الرئيس ميقاتي إستقبل الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هوشنتاين في السراي قبل ظهر اليوم.وقالت هوشنتاين: "التقيت الرئيس ميقاتي وعرضت له استراتيجية" برنامج الأمم المتحدة الانمائي" للسنوات الثلاث المقبلة والتي يتم تطويرها في الوقت الحالي، كما شددت على دعم السير بالإصلاحات في لبنان، وأبلغته ستمرار دعم برامجنا المخصصة للاستجابة للأزمات في هذا الوضع الصعب للغاية، اضافة أيضًا الى العمل والاستثمارعلى المدى الطويل في التنمية الخضراء في لبنان".

وزير الخارجية

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الذي قال"تم خلال الاجتماع البحث في اجتماع الدورة 158 للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي رأسه لبنان، وسلمنا فيه الرئاسة الى مندوبة ليبيا نجلاء المنقوش.

كما بحثنا في تفاصيل مشاركة لبنان في الدورة ال77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك والمرتقب انعقادها في النصف الثاني من هذا الشهر".

المجلس الإسلامي العلوي

وإستقبل الرئيس ميقاتي القائم بأعمال المجلس الإسلامي العلوي الشيخ محمد عصفور واعضاء اللجنة التنفيذية في حضور النائب فراس سلوم والنائب السابق علي درويش.

وأدلى الشيخ عصفور بعد اللقاء بالتصريح الأتي: "قمنا اليوم بزيارة دولة الرئيس ميقاتي مع سعادة النائب فراس السلوم وأعضاء اللجنة التنفيذية في المجلس الإسلامي العلوي وأصحاب الفضيلة.كان اللقاء إيجابيا وجيدا، وتداولنا خلاله في الوضعين السياسي والإقتصادي وهما وضعان دقيقان وقاسيان في هذه المرحلة.

أضاف: أن الوضع السياسي والاقتصادي يرخي بثقله على كاهل المواطنين حتى أصبح فوق طاقة المواطن تأمين لقمة العيش، فنحن نأمل أن يتوافق المعنيون لتشكيل حكومة وطنية، تقوم بمهامها ومسؤولياتها في هذه الفترة، وإيجاد السبل الآيلة للخروج من هذه الأزمات،ونأمل أن ينجز الاستحقاق الرئاسي لما له من أهمية على صعيد البنيان وتوازن المؤسسات.

أضاف:"طلبنا من دولة الرئيس تخصيص مقعد وزاري للطائفة الإسلامية العلوية في تشكيل أي حكومة لانصاف هذه الطائفة حتى في الإدارات والمؤسسات الرسمية.

وقدمنا لدولته مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم ملاك الإفتاء الإسلامي العلوي، وهذا المشروع قد أنجز لدى كافة الدوائر والوزارات المعنية وأخذ موافقتهم. بقي أن يستصدر كمرسوم، ووعدنا دولة الرئيس بإنجازه في أقرب وقت ممكن، ونحن نعلم أن سعادة النائب سلوم مع أخوته القيادات السياسية والمسؤولين والفاعليات السياسية في الطائفة يتابعون شؤون هذه الطائفة وحقوقها ونأمل بأن تنجز هذه الأمور في اسرع وقت ممكن لانصاف أبناء الطائفة في حقوقهم ورفع الغبن والتهميش عنهم. حفظ الله لبنان وشعبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.