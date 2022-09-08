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لبنان

استعدّوا.. كتل هوائية حارّة جديدة بانتظارنا في هذا الموعد!

Lebanon 24
08-09-2022 | 03:48
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال و في الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر كما تنخفض نسبة الرطوبة.
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وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة  يسيطر على لبنان حتى يوم الجمعة، حيث  تعود درجات الحرارة للإرتفاع  بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي وتستمر حتى نهاية الاسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24 و32  درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، ويتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

 

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا على الجبال و في الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر كما تنخفض نسبة الرطوبة.
 

السبت: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبياً ( فوق معدلاتها الموسمية) .
 

الاحد: قليل الغيوم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.
 
 
- الحرارة على الساحل من 26 الى 33 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

- الانقشاع:  جيّد الى متوسط على الساحل يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و75 % .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء 29 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,16

- ساعة غروب الشمس: 18,54
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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