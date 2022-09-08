بري يدعو الى جلسة عامة لدرس واقرار موازنة 2022

دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، الى عقد جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس الواقعين في 14 و15 ايلول الجاري 2022، وكذلك مساء اليومين المذكورين وبعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 16 ايلول الساعة الثالثه، لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022.

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