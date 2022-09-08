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لبنان

جديد ملف الانترنت و "أوجيرو"... اليكم آخر التطورات

Lebanon 24
08-09-2022 | 04:03
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علمت الـLBCI أن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم عقد اجتماعاً صباح اليوم في مكتبه في الوزارة مع مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، وتوصّلا الى صيغة جديدة بما يخص مطالب موظفي أوجيرو وتطبيق المراسيم الأربعة.
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وفي حديث للـLBCI أكد الوزير القرم أنه متفائل لناحية إيجاد حل لإضراب موظفي أوجيرو اليوم، الذي سيكون محور اجتماع اللجنة الوزارية بعد ظهر اليوم. 

يُذكر أنه سيُعقد بعد قليل اجتماع بين كريدية ونقابة موظفي أوجيرو في بئر حسن.
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