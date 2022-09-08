بوشكيان بحث في تطوير الاستثمارات المشتركة مع حاكم سان لويس

اجتمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم، مع حاكم ولاية سان لويس في المكسيك ريكاردو غالاردو، في حضور القنصل الفخري رئيس النادي اللبناني في المكسيك جاك ساهاكيان، ونائب الرئيس نقولا ابراهيم.

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وتأتي زيارة الحاكم إلى بيروت، انطلاقاً من اهتمامه وتمسكه بتعزيز الروابط بين سان لويس ولبنان، لا سيما بسبب تعلقه الشخصي بإقامة العلاقات الوطيدة مع لبنان، واحترامه ومحبته للبنانيين في المكسيك.

وشرح غالاردو أنّ "سان لويس منطقة صناعية كبيرة، تبعد ساعة بالطائرة وخمس ساعات عن ولاية تكساس الأميركية، كما هي قريبة من كندا، ولديها سوق تسويقية مهمة جدّاً إلى كلّ من الولايات المتحدة وكندا فضلاً عن السوق المكسيكية".

وأوضح أن "التسهيلات التي يمنحها للمستثمرين اللبنانيين تقوم على تقديم الأراضي لإقامة المصانع، إضافة إلى أمور أخرى".

كما وجّه غالاردو دعوة لبوشكيان لزيارة المكسيك.

من جهته، رحب بوشكيان بالحاكم، مؤكداً تلبيته الزيلرة، وشاكراً على استقبال اللبنانيين في المكسيك. وقال بوشكيان: "هم يشكلون جالية مهمة، واندمجوا في المجتمع وأصبحوا من نواته وعصب الاقتصاد".

كما أثنى على عاطفة الحاكم، واهتمامه بنقل الخبرات اللبنانية والاستفادة منها في المكسيك، مؤكّداً أنّ "هذه الطروحات والأفكار قابلة للتطوير والبحث مع المستثمرين والصناعيين".

وأبدى الاهتمام بالاستثمار المكسيكي في لبنان "كونه نقطة انطلاق مركزية وتصديرية إلى البلدان العربية والإفريقية".

وشجّع "إقامة المشاريع الاستثمارية والتكاملية المشتركة في قطاعات الغذاء والدواء والمشروبات الروحية والغازية والذهب، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك".