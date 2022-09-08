Advertisement

لبنان

ملتقى التأثير المدني يحذّر: لا سلام من دون قضاء مستقلّ نزيه

Lebanon 24
08-09-2022 | 05:18
A-
A+
Doc-P-988553-637982364636574907.jpg
Doc-P-988553-637982364636574907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر ملتقى التأثير المدني من أن "لا دولة حقّ دون قضاء مستقلّ نزيه"، وأنّ "الإنقلاب على العدالة وتعطيلها تكريسٌ لواقعٍ إجراميّ" مذكّرا  بأنّ "لبنان مؤسس في صياغة الشُّرعة العالميّة لحقوق الإنسان".
Advertisement
وغرّد الملتقى عبر حسابه الخاص على "تويتر" فكتب: العدالةُ فِعلُ انتماءٍ إلى الحقيقة و الكرامة الإنسانيّة و السّلام المجتمعيّ الثّابت. لا استقرار من دون حُكم القانون. لا دولة حقّ دون قضاء مستقلّ نزيه. الإنقلاب على العدالة وتعطيلها تكريسٌ لواقعٍ إجراميّ مُمَنهَج ينطلقُ من اغتيالٍ لأيّ عقد اجتماعيّ دولَتيّ.
لبنان مؤسس في صياغة الشُّرعة العالميّة لحقوق الإنسان ومنحازٌ  إلى العروبة الحضاريّة. نِضالُ الشَّعب اللُّبنانيّ لإحقاقِ العدالة لن يتعب، وللعابثين بها جولاتُ انكِسارٍ حتميّة."
وأرفق الملتقى تغريدته بهاشتاغ #القضيّة_اللّبنانيّة ونشر الى جانبها  صورة للبناني تغطي الارزة وجهه ويحمل بيد ميزان العدل وبالاخرى مقصّ العدالة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:26 | 2022-09-08
12:54 | 2022-09-08
12:09 | 2022-09-08
11:47 | 2022-09-08
11:40 | 2022-09-08
11:39 | 2022-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website