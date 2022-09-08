ما الجديد بشأن المازوت في المستشفيات؟

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أصدر المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:"تسلمت وزارة الصحة العامة الدفعة الرابعة، من أصل تسع دفعات هي مساعدات مالية مقدمة شهرياً من صندوق قطر للتنمية، وتهدف إلى تمويل القطاع الصحي في لبنان لشراء مادة المازوت اللازمة للمنشآت الصحية.وتم توزيع 497 ألف ليتر، عن شهر أيلول الحالي، على 34 مستشفى حكومياً و14 منشأة صحية مثل: دور رعاية المسنين، مركز مكافحة السل، ومستودع المستلزمات الطبية، ومستودع الكرنتينا للأدوية".